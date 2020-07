Man uit Velp verdacht van tientallen gevallen van ontucht

Een 45-jarige man uit Velp is aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht met tientallen kinderen. De politie koppelt de verdachte aan mogelijk 31 zaken.

Het gaat in ieder geval om incidenten in Ede, Nunspeet, Doetinchem en het Overijsselse Borne.

De verdachte daagde kinderen met een smoes uit om bepaalde handelingen te verrichten die volgens de politie als ontuchtig kunnen worden aangemerkt. De politie onderzoekt of in alle gevallen echt sprake was van ontucht. De zaken speelden vanaf medio 2014.

Gelderland en Overijssel

De incidenten waren voornamelijk in Gelderland en Overijssel. De politie startte het onderzoek in 2016 nadat er een melding binnenkwam van ontucht door een onbekende bij een minderjarige in Nunspeet. Begin dit jaar kwam de politie de man uit Velp op het spoor, meldt Omroep Gelderland.

De man is 30 juni opgepakt. Eerder doorzocht de politie al zijn woning.