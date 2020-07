Recordboete voor Google in België voor weigering zoekresultaten te schrappen

De Belgische privacywaakhond GBA heeft Google Belgium een boete van 600.000 euro opgelegd. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit doet het concern niet genoeg om mensen te schrappen uit het geheugen van de zoekmachine.

Het is de hoogste boete ooit die de toezichthouder heeft opgelegd. De vorige recordboete was 50.000 euro.

De zaak draait om twee klachten van een anonieme man die door zijn baan "een rol speelt in het openbare leven" in België. Hij had Google gevraagd om de verwijdering van zoekresultaten naar webpagina's die hem koppelen aan politieke partij, waar hij naar eigen zeggen geen banden mee heeft. Ook wilde hij dat mensen via Google niet meer op pagina's kwamen die verwijzen naar een ongegronde pestaanklacht van tien jaar geleden.

'Google schoot ernstig tekort'

Google gaf aan beide verzoeken geen gehoor. Bij de eerste klacht was er volgens Google sprake van "algemeen belang". Daarin stelde de GBA het bedrijf gelijk. Maar in de tweede klacht schoot Google ernstig tekort, aldus de GBA, omdat het bedrijf beschikte over bewijzen dat de feiten "irrelevant en verouderd" waren.

Volgens David Stevens, voorzitter van de GBA, is de boete een belangrijk signaal als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens van Belgen en ook van Europeanen.

"Het is ook een bewijs van onze ambitie om de online privacy samen met onze Europese collega-toezichthouders beter te beschermen", zegt Stevens. "Concrete acties tegen dergelijke wereldspelers zijn daarom vereist."