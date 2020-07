Aangepaste corona-noodwet naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft zijn voorstel voor een corona-noodwet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet, die eigenlijk op 1 juli had moeten ingaan, moet een juridische basis geven aan coronamaatregelen, zoals het afstand houden van elkaar. Vanwege alle kritiek zijn ingrijpende aanpassingen gedaan.

De Tweede Kamer zal het voorstel waarschijnlijk na de zomer behandelen. Daarna buigt de Eerste Kamer zich erover. Dat betekent dat de wet op zijn vroegst in het najaar van kracht wordt.

Het oorspronkelijke plan voor de coronawet was zeer omstreden. De overheid zou te veel bevoegdheden krijgen ten koste van de privacy van burgers, en de Tweede Kamer zou te weinig invloed hebben. Daarop zijn ingrijpende wijzigingen aangebracht. De wet kon daardoor niet begin deze maand in werking treden.

Familiefeestje

De corona-app, waarmee mensen gevolgd kunnen worden, is inmiddels uit het voorstel geschrapt. Er komt nu een aparte wet voor de app, die nog in ontwikkeling is. Ook de bevoegdheid voor het plaatselijke gezag om bij mensen thuis coronamaatregelen te handhaven, is uit de tekst verdwenen. Critici vonden het veel te ver gaan dat de politie op een familiefeestje in een woonkamer zou kunnen binnenvallen.

Verder is besloten om de noodwet niet voor een jaar te laten gelden, maar voor een half jaar. Daarna kan de Tweede Kamer besluiten om er eventueel nog een half jaar aan vast te plakken.

De nieuwe noodwet moet de verschillende noodverordeningen vervangen die vanwege de corona door burgemeesters in gemeenten zijn afgekondigd. Er staat bijvoorbeeld in dat mensen verplicht zijn om een veilige afstand van anderen te houden (de anderhalvemeterregel wordt niet letterlijk genoemd). Ook kan de overheid op basis van de wet bepaalde evenementen of beroepsuitoefeningen verbieden.