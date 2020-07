Leider 'Bende van Venlo' naar andere gevangenis wegens incidenten

Frenkie P. (47), de leider van de Bende van Venlo, is overgeplaatst, na een aantal incidenten in de gevangenis van Sittard.

P. zou een medewerker van een energiebedrijf die in de gevangenis aan het werk was in het gezicht hebben gehoest. Hij deed dat ook bij een beveiliger van de gevangenis, die hem aansprak op zijn gedrag.

Dat zou blijken uit informatie die in handen is van 1Limburg. Een woordvoerder van de gevangenis bevestigt de incidenten tegenover de omroep, maar kan vanwege de privacy niet zeggen om wie het gaat.

Bende van Venlo

De Bende van Venlo pleegde in 1993 en 1994 een reeks moorden en berovingen. Frenkie P. was volgens justitie de leider van de groep en werd in 1997 veroordeeld tot levenslang.

P. zou zijn overgeplaatst naar de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat hij naar een andere gevangenis gaat. Mogelijk wordt dat de penitentiaire inrichting in Vught.