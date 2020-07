Europese Commissie geeft groen licht voor steunpakket KLM

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor het steunpakket van 3,4 miljard euro voor KLM. Dat bestaat uit een lening van een miljard euro van de Nederlandse staat aan het bedrijf en 2,4 miljard euro aan garanties op leningen bij elf banken.

Eurocommissaris Vestager van Mededinging zegt in een verklaring dat KLM "een cruciale rol" speelt in de Nederlandse economie, vanwege de banen en het KLM-netwerk.

"De crisis heeft de luchtvaartsector bijzonder hard getroffen", zegt Vestager. "Met deze staatsgarantie en lening van de Staat voor 3,4 miljard euro krijgt KLM de liquiditeit die het bedrijf dringend nodig heeft om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus."

Volgens de Europese Commissie voldoet het steunpakket aan de voorwaarden die in verband met de coronacrisis zijn opgesteld. Brussel zegt dat de maatregel "noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen".

Banenverlies en loonoffer

Het steunpakket voor KLM werd bijna drie weken geleden gepresenteerd. Door de coronacrisis is het luchtvaartbedrijf in de problemen gekomen.

Als voorwaarde wil het kabinet dat KLM zijn kosten met vijftien procent verlaagt, minder nachtvluchten uitvoert en meer gaat doen aan duurzaamheid. Minister Hoekstra (Financiën) noemde banenverlies onvermijdelijk.

Ook wil het kabinet dat medewerkers die meer dan een ton verdienen, wordt gevraagd zeker 20 procent van hun salaris in te leveren. Medewerkers met een lager salaris moeten ook inleveren, maar minder. Ook mag er geen dividend worden uitbetaald.

Hoekstra lichtte op een persconferentie toe waarom KLM een steunpakket krijgt: