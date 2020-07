Actrice Kelly Preston (57) overleden aan borstkanker

Actrice Kelly Preston is overleden aan borstkanker. Ze is vooral bekend door haar rollen in de films Twins en Jerry Maguire. In 2018 speelde ze nog naast haar echtgenoot John Travolta in de maffia-film Gotti.

"Twee jaar lang vocht ze tegen de ziekte", zei een woordvoerder namens de familie tegen het Amerikaanse blad People. "Ze koos ervoor om haar gevecht privé te houden en onderging al geruime tijd een medische behandeling, ondersteund door haar naaste familie en vrienden."

Preston trouwde in 1991 met acteur John Travolta. Samen hebben ze drie kinderen: een zoon overleed in 2009 op 16-jarige leeftijd aan een epileptische aanval.

Op Instagram schrijft Travolta over de dood van zijn vrouw. "Ze vocht een moedig gevecht met de liefde en steun van velen. Kelly's liefde en haar leven zullen altijd herinnerd worden."

Schijnwerpers

Preston startte haar acteer-carrière in 1984 en kreeg een jaar later de hoofdrol in de romantische tienerkomedie Mischief. Ze speelde in meer dan zestig films en tv-producties.

Ook door haar privéleven stond ze regelmatig in de schijnwerpers. Ze had relaties met acteurs George Clooney en Charlie Sheen. Met Sheen verbrak ze de relatie, nadat hij per ongeluk in haar arm had geschoten.

Preston en Travolta waren lid van de Scientology-kerk.