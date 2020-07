Exitpoll Poolse presidentsverkiezing: nek-aan-nekrace

Het is nog onduidelijk wie de presidentsverkiezingen in Polen heeft gewonnen. Een exitpoll wijst uit dat de twee kandidaten nek aan nek gaan. De opkomst was 68,9 procent, het hoogste in de afgelopen dertig jaar.

De conservatieve huidige president Duda heeft volgens de poll iets meer stemmen gehaald dan zijn progressieve uitdager Trzaskowski, maar het verschil (50,4 procent tegenover 49,6 procent) is minder dan 1 procentpunt. Dat valt binnen de foutmarges van de peiling.

In de exitpoll zijn de stemmen van 50.000 Polen geteld. Daarbij zijn stemmen van een half miljoen Polen in het buitenland niet meegeteld.