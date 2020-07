'Discussie over koloniale verleden van Portugal komt nu pas echt op gang'

De aanleg van het slavenmonument in de haven van Lissabon begint na de zomer. De initiatiefnemers vonden het belangrijk dat het ontworpen zou worden door een kunstenaar met een Afrikaanse achtergrond. Gomes: "We hebben een aantal kunstenaars uitgenodigd en er een wedstrijd van gemaakt."

Gomes' strijd tegen racisme stopt niet na de verwezenlijking van het monument. "We kwamen met een antiracismeagenda het parlement in. Het was baanbrekend voor ons, om een groep te kunnen representeren als het gaat om racisme en het verleden. Ik kan een stem geven aan de mensen op straat en de andere kant van de geschiedenis op de kaart zetten."

Erfgoedonderzoeker Lovegrove is hoopvol. "Portugal blijft nu een beetje achter, want het slavernijverleden is een blinde vlek. Maar ik denk wel dat de discussie nu eindelijk wordt aangewakkerd."

Ook Gomes is optimistisch over de toekomst. "We strijden al heel lang en het wordt nog een lang gevecht. Maar we geven niet op."