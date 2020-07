Musea willen thuisblijvers blijven trekken met video-tours en podcasts

Het Kunstmuseum heeft te weinig mensen om nu nog steeds wekelijks een online tour te blijven maken. "Maar we blijven doen wat we kunnen", zegt een woordvoerder, die erop wijst dat nog niet iedereen zich vrij voelt om te gaan en staan waar hij wil. "Dat is voor ons ook de reden om door te blijven gaan met het aanbieden van extra content."

Verdienmodellen

Het voordeel daarvan is dat blijvende online zichtbaarheid op termijn kan leiden tot extra bezoekers in het museum, zegt de Museumvereniging. Maar de digitale activiteiten zijn niet erg rendabel. "Het kost extra werk en vaak ook extra geld, terwijl je er meestal geen geld mee kunt verdienen."

De brancheorganisatie ziet dat partijen in de culturele sector bezig zijn met het opzetten van experimenten om te onderzoeken hoe je online tot verdienmodellen kunt komen. Dat gebeurt onder meer binnen de topsector Creatieve Industrie. Maar gemakkelijk is dat niet, zegt Josien Paulides, zakelijk directeur van het Rotterdamse museum Het Nieuwe Instituut.

Zo beschikken lang niet alle instellingen over de middelen om online programma's te ontwikkelen, schreef het instituut eind vorige maand. Paulides: "En het is naast de verdienmodellen ook belangrijk om goed na te denken over de maatschappelijke en culturele relevantie."