Roger Stone blijft veroordeelde crimineel, zegt voormalig aanklager Mueller

Roger Stone, de vriend en vertrouweling van de Amerikaanse president Trump, blijft een veroordeelde crimineel, ook nu Trump hem zijn straf heeft kwijtgescholden. Dat schrijft de voormalige speciale aanklager Roger Mueller in een opiniestuk in The Washington Post.

Het is voor het eerst sinds de hoorzitting in het Congres vorig jaar dat Mueller zich publiekelijk uitlaat over het onderzoek naar contacten tussen Rusland en Trumps campagneteam bij de verkiezingen van 2016.

Kwijtschelding gevangenisstraf

Stone werd op grond van het Rusland-onderzoek tot een gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden veroordeeld, onder wegens belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van getuigen.

Vrijdag schold Trump hem zijn straf kwijt, een paar dagen voordat hij zich bij de gevangenis moest melden. Het Witte Huis schreef in een verklaring dat Stone het slachtoffer was van een "jarenlange heksenjacht van links in de media, in een poging om president Trump te ondermijnen".

Verplicht te reageren

Mueller schrijft in The Washington Post dat hij zich verplicht voelt te reageren omdat van meerdere kanten is gezegd dat zijn onderzoek illegaal was en zijn motieven onzuiver. Vooral de bewering dat Stone slachtoffer was, zit hem dwars. "Stone werd aangeklaagd en veroordeeld omdat hij misdaden had begaan. Hij blijft een veroordeelde misdadiger, en terecht", schrijft hij.

Stone bedankt Trump voor de kwijtschelding van zijn straf: