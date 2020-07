Geen shows meer door corona? Zanger Tim Knol gaat wandelen met zijn fans

De wandelclub werkt zo: Knol zoekt een bestemming uit, plant een route van 10 kilometer en zet de bestemming op zijn website. Doorgaans doet hij twee van zulke tochten op een dag, waarbij steeds 20 fans mee kunnen lopen.

"Hoewel we ook wel naar 30 of 40 mensen per keer kunnen gaan, afhankelijk van de omstandigheden. Gelukkig doen er allemaal verstandige mensen mee en houdt iedereen zich aan de regels: anderhalve meter afstand. We lopen vooralsnog alleen door de natuur, in de stad is het risico te groot. Dan kom je stoplichten tegen enzo."

Kaartjes kosten 20 euro, of 16 euro voor leden van de Wandelclub. Onderweg stopt de groep af en toe; dan speelt Knol zijn eigen liedjes en covers. Soms doen collega-muzikanten mee. Komende week komt de wandelclub op Vlieland de Amsterdamse singer-songwriter Awkward I tegen, die eigen werk speelt.

Knol: "Die wandeling is nog niet uitverkocht, vermoedelijk omdat het lastig is om nu een overnachting op Vlieland te boeken." In Groningen wil Knol binnenkort lokale held Meindert Talma vragen mee te lopen.

Een deelnemer filmde een optreden bij de wandeling in De Woude, Noord-Holland, begin juli: