Wekdienst 12/7: Verstappen wil revanche in Oostenrijk • Premier Rutte bij Op1

Wat kun je vandaag verwachten?

In het politiek diep verdeelde Polen maakt de bevolking in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen een keuze tussen de conservatief-nationalistische Andrzej Duda, de zittende president, en de liberale pro-Europese Rafal Trzaskowski. Het zijn de spannendste verkiezingen in jaren.

Premier Rutte is vanavond te gast in een extra uitzending van Op1. Het is het eerste grote interview met Rutte sinds het begin van de coronacrisis, hoewel hij daarover woensdag in het NOS Jeugdjournaal ook al vragen van kinderen heeft beantwoord. Het presentatieduo Jeroen Pauw en Fidan Ekiz nam vorige week eigenlijk afscheid, maar keert voor de gelegenheid eenmalig terug.

Max Verstappen hoopt zich te revancheren voor zijn teleurstellende race van vorige week. De Nederlandse Formule 1-coureur moest vorige week zondag de strijd staken vanwege problemen met zijn Red Bull-bolide. De coureurs racen om 15.10 uur voor de tweede keer over het circuit in het Oostenrijkse Spielberg.

De veiligheidsregio's van Groningen, Friesland en Drenthe besluiten of het demonstratieverbod voor boeren met landbouwvoertuigen wordt verlengd. Het huidige verbod loopt maandagochtend af.

Wat heb je gemist?

President Trump heeft gisteren voor het eerst in het openbaar een mondkapje gedragen. Dat deed hij bij een bezoek aan een militair ziekenhuis bij Washington. Tot nu toe weigerde de president om een mondmasker te dragen bij openbare bijeenkomsten. Volgens betrokkenen vond hij dat dat hem zwak doet lijken, en dat het de aandacht te veel op de gezondheidscrisis in de VS vestigt.

Tien dagen geleden stelde Trump die houding bij. Ondertussen blijft de corona-uitbraak in de VS zich uitbreiden. Het aantal besmettingen stijgt al vijf dagen op rij, gisteren met een recordaantal van 71.389 nieuwe gevallen.

Ander nieuws uit de nacht: