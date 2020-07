Trump voor het eerst in openbaar gezien met mondkapje

President Trump heeft zaterdag bij een bezoek aan een militair ziekenhuis voor het eerst in het openbaar een mondkapje gedragen. Trump vloog per helikopter naar het Walter Reed National Military Medical Center in de buitenwijken van Washington om gewonde militairen te ontmoeten die voor coronapatiënten zorgen.

Bij vertrek uit het Witte Huis zei de Amerikaanse president "wanneer je naar een ziekenhuis gaat, wordt het volgens mij verwacht om een kapje te dragen". Eerder droeg Trump al een mondkapje bij een bezoek aan een Ford-fabriek, maar dat was achter gesloten deuren.

Trump is een laatkomer als het op het publiekelijk dragen van een mondkapje aankomt. De coronapandemie woedt sinds maart in de Verenigde Staten. Meer dan 3,2 miljoen mensen raakten tot nu toe besmet en minstens 134.000 mensen overleden aan het virus. De meeste prominente Republikeinen onderschreven het belang van het dragen van een mondkapje de afgelopen maanden. Onder ander vicepresident Mike Pence maakte zich hier hard voor. Pence is verantwoordelijk voor de aanpak van de coronacrisis.

Zwakte

De president weigerde echter vooralsnog om een masker te dragen bij persconferenties, vergaderingen in het Witte Huis en openbare bijeenkomsten. Mensen die dicht bij hem stonden vertelden eerder aan persbureau AP dat hij dat niet wilde doen omdat het hem zwak zou doen lijken. Hij vreesde bovendien dat het de aandacht zou verleggen naar de gezondheidscrisis die in het land heerst. Hij focust liever op het economisch herstel.

Eerder retweette hij op Twitter berichten waarin de Democratische presidentskanidaat Joe Biden belachelijk gemaakt werd om het dragen van een mondkapje. In de tweets werd gesuggereerd dat Biden er hierdoor zwak uitzag.