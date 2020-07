21 migranten in Kanaal uit bootjes gehaald door Franse kustwacht

De Franse kustwacht heeft afgelopen nacht 21 migranten uit Het Kanaal gehaald. Ze zaten in drie bootjes die in moeilijkheden waren gekomen. De migranten probeerden de oversteek naar Groot-Brittannië te maken, zo melden de lokale autoriteiten.

Vier personen sloegen om ongeveer twee uur 's nachts om, vlak bij de kust van Calais. Zij waren onderkoeld maar werden "veilig en wel" aan wal gebracht. Een uur later werden dertien mensen van een kapotte opblaasboot gered, en in de ochtend werden vier migranten opgepikt die op weg waren met een opblaasbare kajak.

Kamp ontmanteld

In Calais zelf heeft de politie gisteren een migrantenkamp ontmanteld. Daar leefden naar verluidt zo'n 500 migranten. Het is niet duidelijk of de ontruiming te maken heeft met de groepjes migranten op zee.