Meer agenten ontslagen na het lekken van informatie

In 2018 en 2019 zijn in totaal 60 politiemedewerkers ontslagen omdat ze informatie hadden misbruikt of gelekt, bijvoorbeeld naar criminelen. In de twee jaren daarvoor waren dat er 34, blijkt uit politiecijfers die door RTL Nieuws zijn opgevraagd.

De politie heeft geen eenduidige verklaring voor de forse stijging, maar zegt dat agenten makkelijker bij informatie kunnen dankzij technologische ontwikkelingen. Ook zegt de politie meer aandacht te hebben voor misbruik, waardoor er waarschijnlijk meer meldingen en onderzoeken worden gedaan.

Voorzitter Struijs van de Nederlandse Politiebond is bezorgd. Hij stelt dat de bond steeds vaker melding krijgt van leden dat zij zijn benaderd door criminelen.

De politie ontwikkelt al een tijd een systeem dat opmerkelijke zoekopdrachten door collega's in de politiesystemen signaleert.