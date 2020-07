Weer Nederlandse jongeren vast na ongeregeldheden Knokke

In de Belgische badplaats Knokke-Heist zijn vannacht twee Nederlandse jongeren aangehouden vanwege ongeregeldheden. Het is al meerdere nachten onrustig, omdat cafés eerder sluiten dan normaal vanwege coronamaatregelen.

"We hebben nu vier dagen de handen vol gehad aan honderden jongeren", zegt korpschef Steve Desmet in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze zijn voornamelijk afkomstig uit Noord-Holland en hebben hier toch wel een beetje amok gemaakt."

Agent aangevallen

Doordat de cafés al om 01.00 uur sluiten, hebben feestvierders nog geen zin om naar hun slaapplaats te gaan. Daarom ontstaan er rond die tijd ook vechtpartijen, zegt de politie. Daarbij is afgelopen week ook een agent tegen het hoofd getrapt. Of dat door toedoen van een Nederlander komt, is onduidelijk.

Wethouder Anthony Wittesaele van Knokke-Heist zegt dat iedereen welkom is in zijn gemeente, "maar je moet wel de regels naleven", benadrukt hij. "Anders gaan we heel hard erin, want we willen die ongelukken niet. Er komt zero tolerance als het zo doorgaat."

De lokale politie van Knokke krijgt al enkele dagen versterking van de landelijke politie en Nederlandse collega's.