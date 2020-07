Ex-gebruiker hekelt 'hardnekkige drugscultuur' op Goeree-Overflakkee

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee heerst al generaties een "hardnekkige drugscultuur". Dat zegt ex-gebruiker Ronald de Bonte (46) bij Rijnmond. "Het wordt met de paplepel ingegoten." De Bonte leidt inmiddels een zelfhulpgroep voor verslaafden.

"Ik ken zelfs ouders die liever hun eigen kind drugs geven, zodat ze weten wat ze krijgen. Om op die manier de situatie te controleren die eigenlijk niet te controleren valt."

Deze week bleek uit rioolwateronderzoek dat op het eiland naar verhouding vier keer zoveel speed wordt gebruikt als in Amsterdam. De Bonte, die zelf vanaf zijn dertiende gebruikte, is niet verrast. Drie, vier keer per week fietste hij vanuit Middelharnis over de dam naar Stellendam om in Hellevoetsluis drugs te halen. Slapeloze nachten en een ritme waarin coke, speed en wiet elkaar afwisselden, hadden eigenlijk maar één doel, zegt hij: "Alles dempen, en dan vooral dat gevoel dat het leven kut was."

De drugscultuur is volgens De Bonte diepgeworteld. En het zijn echt niet alleen opgeschoten jongeren die op afgelegen plekken gebruiken, zegt hij. Het gebeurt ook in huiskamers, met kinderen. "Bijvoorbeeld op een verjaardag, dat ouders naast alcohol ook de drugs tevoorschijn halen. Mijn ervaring is dat kinderen echt wel doorhebben dat iets niet in de haak is. Of onbewust iets meekrijgen", zegt hij. "Maar kun je dat veranderen? Dat weet ik niet."

Het was altijd: slikken en doorgaan

De reden is ook al generaties lang dezelfde. "Verveling, weinig te doen, weinig alternatieven", zegt De Bonte. Maar ook de gesloten cultuur van het eiland heeft er volgens hem mee te maken. "Er niet over praten, er niks aan doen. Zo wordt het probleem in stand gehouden. Ik heb niet meegekregen om over emoties te praten. Het was altijd: slikken en doorgaan.

Vijf jaar geleden was De Bonte er klaar mee toen hij vader werd. "Ik wilde een betere vader zijn dan mijn vader voor mij was. Dat was voor mij de ommekeer." Inmiddels leidt hij de zelfhulpgroep Van Verslaafden voor Verslaafden in Middelharnis. Elke week komt de groep bijeen in het jongerencentrum. "Je ziet mensen hier groeien. Als ze binnenkomen, lijkt het misschien een rare groep met allemaal mafkezen, maar na verloop van tijd is het gewoon oké."

Voorkomen dat mensen beginnen

Burgemeester Ada Grootenboer van Goeree-Overflakkee sprak naar aanleiding van het rioolwateronderzoek over een "breed maatschappelijk probleem". "We willen voorkomen dat mensen aan drugs beginnen, maar we willen ook aanpakken wat we nu zien. En we willen meer duidelijkheid over waar het dan precies zit", zei ze vorige week bij Rijnmond. De gemeente gaat met alle betrokken organisaties op het eiland kijken hoe het probleem kan worden aangepakt.