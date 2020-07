Wekdienst 11/7: Herdenking Srebrenica • Uitslag lijsttrekkersverkiezing CDA

Wat heb je gemist?

President Trump heeft de gevangenisstraf van zijn vriend en voormalig adviseur Roger Stone kwijtgescholden. Stone werd eerder dit jaar veroordeeld tot ruim drie jaar cel voor onder meer liegen tegen het Amerikaanse Congres en belemmering van het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis heeft Stone al veel geleden. "Hij werd heel oneerlijk behandeld, zoals vele anderen in dit geval. Roger Stone is nu een vrij man." De voormalig adviseur van Trump had zich eigenlijk over een paar dagen bij de gevangenis moeten melden, maar dat gaat nu dus niet door.

