Tineke Geessink, die op haar 63e moeder werd, overleden

Tineke Geessink, de vrouw die in 2011 op 63-jarige leeftijd beviel van een meisje, is overleden. Geessink laat een dochter van 9 na. Geessink stierf op 25 juni in Sint Annaparochie, laat haar familie weten. De doodsoorzaak is onbekend.

Geessink haalde de publiciteit als de oudste zwangere vrouw van Nederland. De Friezin raakte via eiceldonatie in het buitenland zwanger. Negen jaar geleden beviel ze in het ziekenhuis van Leeuwarden van een gezonde dochter.

In Nederland werd Geessink geweigerd voor een ivf-behandeling omdat de leeftijdsgrens daarvoor op 45 jaar lag. Artsen vonden de risico's van reageerbuisbevruchting op latere leeftijd te groot.

Geessink week daarom uit naar Italië. Daar was zij onder behandeling bij Severino Antinori, de arts die is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen bij vrouwen boven de 50 en zelfs 60 jaar.