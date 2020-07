Veel (rijke) Hongkongers op huizenjacht in Verenigd Koninkrijk

Het lijkt er dus op dat steeds meer Hongkongers gebruik willen maken van hun recht op het British National Overseas-paspoort. Het Londense immigratiebureau Mann's Solutions zag het aantal adviesaanvragen sinds een week verzesvoudigen.

Ook de interesse vanuit Hongkong in Londense appartementen is in die korte periode flink toegenomen, merken makelaars in de Britse hoofdstad. Vooral de rijke bovenlaag is naarstig op zoek naar een appartement in Londen, zegt makelaar Marcus o'Brien tegen correspondent Tim de Wit.

O'Brien krijgt vooral aanvragen van "de top 1 procent" van de ondernemers in Hongkong. "Sinds vorige week zien we het aantal aanvragen en bezichtigingen van die groep echt toenemen."

Zeggen wat je wilt

De Hongkongse Allie woont al langer in Londen, nu nog op een tijdelijk werkvisum. Hoewel Londen niet als thuis voelt, wil ze straks toch gebruikmaken van het aanbod van de regering van premier Johnson, zegt ze tegen De Wit. "Want hier kun je zeggen wat je wilt, je kunt gewoon demonstreren. Dat kan in Hongkong niet."

Allie krijgt de laatste dagen veel vragen uit Hongkong over de situatie in het Verenigd Koninkrijk. "Vrienden en familie vragen me bijvoorbeeld of het moeilijk is om een appartement te vinden, hoeveel een huis kost en hoe je een baan vindt."