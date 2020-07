Vrachtwagen ramt matrixborden op A28 bij Zwolle, weg dicht

Op de A28 bij Zwolle is de bestuurder van een vrachtwagen tegen een portaal met matrixborden gereden. Volgens de Stentor is de chauffeur gewond geraakt aan zijn hoofd en naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de regionale krant was de chauffeur vergeten de laadklep van zijn vrachtwagen naar beneden te halen. De laadbak brak af en kwam rechtop tegen het portaal terecht.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Zwolle, bij afslag Ommen. Rijkswaterstaat heeft de weg afgesloten. De rijbaan in de andere richting was al gesloten vanwege wegwerkzaamheden.

Het is nog niet duidelijk hoelang de wegafsluiting gaat duren. Volgens de Stentor blijft de rijbaan waarschijnlijk nog tot de ochtendspits dicht.