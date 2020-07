Lichaam van vermiste burgemeester Seoul gevonden

Het levenloze lichaam van de vermiste burgemeester van Seoul is gevonden. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. Zijn lichaam werd gevonden in de buurt van de berg Bugak, waar het signaal van zijn mobiel ook voor het laatst was waargenomen.

Burgemeester Park Won-soon werd sinds vanochtend vermist. Zijn dochter had de instanties ingeschakeld nadat ze een briefje had gevonden met een tekst die "op een testament leek".

Park was sinds 2011 burgemeester van de miljoenenstad. Daarvoor was hij onder meer mensenrechtenadvocaat. Hij geldt als een van de belangrijkste progressieve politici in het land, meldt Koreakenner Remco Breuker van de Universiteit Leiden.