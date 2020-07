Honderden gedumpte poststukken gevonden achter flat Velp

In Velp is achter een flat een grote hoeveelheid gedumpte post gevonden. Er zitten veel brieven tussen, waaronder blauwe enveloppen van de Belastingdienst, meldt Omroep Gelderland.

Een bewoner vond de post in zijn tuin. Ze waren bedoeld voor mensen in Velp. De poststukken zijn inmiddels door PostNL opgehaald. "Het is vreselijk dat dit is gebeurd. We gaan een onderzoek instellen en eventueel maatregelen treffen", zegt een woordvoerder van PostNL. "En natuurlijk gaan we proberen de post alsnog bij mensen thuis af te leveren."

Het is niet duidelijk hoe lang de poststukken al op de grond lagen. Ook is niet duidelijk wie de post daar heeft gedumpt.