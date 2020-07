Rekenkamer over Feyenoord City: 'Is stadion van half miljard echt nodig?'

Naast de kostenoverschrijding speelt er volgens de Rekenkamer nog een fundamenteel thema dat ontbreekt in de huidige bouwplannen: het publieke belang.

Volgens waakhond heeft de gemeente nooit goed uitgelegd waarom de markt niet zelf een stadion kan financieren en waarom de overheid erbij betrokken moet worden. Ook heeft het college nooit alternatieven voorgelegd. De raad moest destijds stemmen over de hele gebiedsontwikkeling, inclusief het voetbalstadion.

"Heb je dat stadion van bijna een half miljard (444 miljoen euro, red.) echt nodig om Rotterdam-Zuid verder te ontwikkelen?", vraagt Hofstra zich af. "Of zou je met die gemeentelijke miljoenen, zonder dat stadion, voor even veel geld misschien meer woningen kunnen bouwen? Die discussie is in de Rotterdamse gemeenteraad niet gevoerd."

"Er is eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Er moet een publiek belang zijn als je in projecten als dit gemeentegeld stopt. Dat is niet gebeurd."

Het Rotterdamse college is het niet met die conclusie eens. "Het nieuwe stadion is een belangrijk onderdeel van de grote gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Deze ontwikkeling is belangrijk voor alle Rotterdammers: ze is verbindend in fysieke en maatschappelijke zin, waar nu infrastructuur de stad opdeelt. Door financieel deel te nemen, zorgen we ervoor dat deze gebiedsontwikkeling er ook daadwerkelijk komt. Daarmee is het publiek belang wat ons betreft volkomen duidelijk."

Komt het stadion er ooit?

Doordat de plannen voor het stadion al eerder een jaar zijn vertraagd, is ook de business case nog niet rond. Die moet aantonen in hoeverre de plannen financieel haalbaar zijn. De gemeente moet later dit jaar beslissen of het door wil gaan met Feyenoord City.

De voetbalclub Feyenoord heeft, mede door de coronacrisis, zelf ook al aangegeven opnieuw naar de stadionplannen te kijken. Directeur Mark Koevermans gaf vorige week bij de regionale omroep Rijnmond aan dat over vier tot zes weken bekend moet worden of Feyenoord nog heil ziet in de komst van een nieuw stadion.