Aanhoudingen om grof geweld Twente: 'Slachtoffer moest eigen graf graven'

Soms gingen de verdachten verder dan schoppen en slaan, blijkt uit het strafdossier. Zo zouden ze een slachtoffer uit Deventer hebben gegijzeld en in een auto hebben meegenomen om in een bos zijn eigen graf te graven. "Het is waarschijnlijk einde oefening voor hem", zeiden verdachten in een opgenomen telefoongesprek. "We gaan hem doden."

In het bos werd de man vastgebonden aan een boom en afgetuigd met een ploertendoder en boksbeugel, schrijft RTV Oost. Ook dreigden de verdachten zijn vingers af te knippen met een betonschaar en plaatsten ze een pistool tegen zijn hoofd.

Het slachtoffer overleefde de gijzeling, maar werd wel bestolen van zijn geld, telefoon en andere persoonlijke spullen. De man deed geen aangifte, maar nadat hij zich met meerdere verwondingen in het ziekenhuis had gemeld, alarmeerden artsen de politie. Die ging vervolgens met de zaak aan de slag en naar aanleiding van het onderzoek werden de verdachten aangehouden.

Lok-vrouw

Bij de recherche heeft de man later verklaard dat hij was gelokt door een vrouw. Hij had sinds enkele weken contact met haar via sociale media. Ze had hem uitgenodigd voor een afspraakje. Eenmaal daar, werd hij gegijzeld. De vrouw was volgens de Deventenaar ook betrokken bij de mishandeling.

Ook andere mensen zouden zijn gemarteld, blijkt uit het dossier. Zo zou iemand zijn bewerkt met een tang en vervolgens in het water gegooid. De verdachten zouden een ander te lijf zijn gegaan met een bijl. Ook zou een doelwit zijn gestoken.

Advocaten van twee van de verdachten zijn door RTV Oost gevraagd om een reactie. Die zeggen voorlopig "geen commentaar te geven".

Half augustus is er voor het eerst een pro-formazitting in de zaak.