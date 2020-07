Beeld Melania Trump in geboorteplaats Slovenië verbrand

Een houten standbeeld van de Amerikaanse first lady Melania Trump is in brand gezet. Het beeld stond vlak bij haar geboortedorp Sevnica in Slovenië en werd verbrand op 4 juli, de nationale feestdag in de Verenigde Staten.

Waarom het beeld in brand is gestoken, is niet duidelijk. Kunstenaar Brad Downey, die opdracht had gegeven om het beeld te maken, verwijderde het beeld een dag later, nadat hij door de politie van de brandstichting op de hoogte was gebracht.

"Ik wil weten waarom ze het hebben gedaan", zei de kunstenaar. Hij zegt de boosdoeners te willen interviewen voor een documentaire die hij aan het maken is. Downey heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de brandstichting en kan er nu niks over kwijt.

Het houten beeld leidde bij de onthulling al tot gemengde gevoelens. Een lokale kunstenaar maakte het beeld in opdracht van Downey. Het werd met een kettingzaag uit een boomstronk gemaakt. Het was een soort karikatuur van de presidentsvrouw in een blauwe jurk.

Immigratie aan de kaak stellen

Volgens Downey moest het beeld "een gesprek starten over de politieke situatie in Amerika". Daarmee doelde hij op het feit dat Melania Trump als immigrant getrouwd is met een president die immigratie naar zijn land wil terugdringen.

President Trump zelf had ook een houten beeld in Slovenië. Dat stond in de stad Moravce, maar werd in januari eveneens platgebrand. Tomaz Schlegl, de maker van het beeld, denkt dat de brandstichting een protest was tegen de liquidatie door Amerika van de Iraanse generaal Soleimani.