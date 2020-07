Boer in Landsmeer is diefstallen beu en stopt met verkoopkraam

Na de zoveelste diefstal is voor boer Jan Kraaij de maat vol. Hij stopt met zijn stalletje vol boerenproducten in Landsmeer. Nadat eergisteren het hele kraampje inclusief het houten geldkistje was leeggeroofd, heeft hij het afgesloten en weggehaald.

"Als je dit doet dan ben je wel heel laag", zegt de boze boer bij NH Nieuws. "Het is ook goed dat ik het niet gezien heb, want ik weet niet waar je beland was."

Kraaij begon een paar maanden geleden samen met zijn buurvrouw met het verkopen van groente, aardappelen en geitenkaas langs de weg. Het kraampje was direct een succes. De boer moest al snel overstappen op een grotere wagen.

Het moet groter

"Dat ging zo hard dat je de hele dag aan het vullen was", vertelt hij. "We hadden zoiets van: het moet groter, zodat we niet de hele dag heen en weer aan het lopen zijn met zakjes."

Maar de diefstal van deze week, volgens hem de laatste in een reeks, maakt aan dat succes een eind. De boerenkar blijft - in ieder geval voorlopig - binnen. Al sluit Kraaij niet uit dat hij het ooit weer gaat proberen. "Dan moet het wel even anders, denk ik", zegt hij. "Dan wil ik er wel een camera of weet ik wat op hebben. Want dit kan dus blijkbaar gewoon niet."