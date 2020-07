Te weinig compensatie voor de kinderopvang? 'De rekensom is ingewikkeld'

Honderdduizenden ouders hebben het geld teruggekregen voor de kinderopvang, dat zij hebben doorbetaald in de coronacrisis. Maar er is veel onbegrip over de manier waarop dat bedrag is berekend. Sommige ouders zijn onaangenaam verrast: ze hebben minder teruggekregen dan ze betaald hebben.

"Wij krijgen telefoontjes van ouders die de rekensom niet snappen", zegt Marjet Winsemius van de Stichting Voor Werkende Ouders. "We hebben nog geen gevallen gezien waar de rekensom echt niet klopt, maar er is wel veel onbegrip en de som is erg ingewikkeld."

Ook Gjalt Jellesma van Boink, de belangenclub van ouders in de kinderopvang, krijgt telefoontjes, zeker nu veel ouders het geld op hun rekening hebben gekregen. "Soms konden we het verschil aan de ouders uitleggen, en klopte het wel. Maar er zijn ook gevallen die wij niet begrijpen." Eén concrete casus heeft Boink op verzoek van het ministerie naar hen opgestuurd.

Enorme regeling

Sommige ouders die de NOS heeft gesproken hebben minder geld teruggekregen dan ze betaald hebben. Anderen zeggen juist meer te hebben gekregen. De schaal waarop dat is gebeurd, is niet bekend. De Sociale Verzekeringsbank, die de regeling uitvoert, krijgt weinig telefoontjes met vragen, zegt een woordvoerder van het ministerie.

"Het is een enorme regeling, en het is knap hoe snel alles is uitgevoerd", zegt Jellesma. "Maar als het in 1 of 2 procent van de gevallen toch misgaat, dan gaat het al snel over duizenden ouders en dan moet je dat corrigeren."

Toen de kinderopvang in maart sloot vroeg staatssecretaris Van Ark aan ouders om door te blijven betalen. Ouders zouden dat geld terugkrijgen. Hoeveel dat is, is berekend op basis van gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn.

Het gaat om het aantal kinderen in een huishouden, het aantal uren dat is doorgegeven, de hoogte van het inkomen en de maximum uurprijs. De gegevens die op 6 april bekend waren, gelden. Daardoor kan het bedrag hoger of lager uitvallen, als je situatie daarna is veranderd of wijzigingen niet voor die tijd zijn doorgegeven.