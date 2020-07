Banken gaan samenwerken bij de opsporing van crimineel geld

De vijf grootste banken gaan samenwerken bij het opsporen van crimineel geld en terrorismefinanciering. ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank richten samen Transactiemonitoring Nederland op, waarmee ze ongebruikelijke transacties op willen sporen die individuele banken zelf niet kunnen vinden.

Jaarlijks wordt in Nederland naar schatting 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen. Het gaat om geld dat verdiend is met drugs- of mensenhandel, kinderporno of afpersing. Vaak gebeurt dat via banken.

Samenwerken

"Effectieve bestrijding van deze criminaliteit kan alleen door meer samenwerking", zegt Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Een bank kan alleen maar zien wat er door zijn eigen bank gaat. Als je onderling meer gaat samenwerken, kun je ook netwerken beter in kaart brengen."

De NVB heeft samen met de banken onderzocht of de gezamenlijke monitoring technisch en juridisch haalbaar is.

De vijf banken hebben de afgelopen paar jaar al hun eigen fraude- en witwas-controleafdelingen flink uitgebreid, nadat zware boetes waren uitgedeeld voor het niet goed controleren van klanten en rekeningen. Ze hadden daarmee hun poortwachtersfunctie verwaarloosd, luidde de kritiek.