Geen onlinereclame meer bij publieke omroep, maar televisiereclame overdag blijft

NPO 1, 2 en 3 mogen in de toekomst toch reclameblokken vóór 20.00 uur blijven uitzenden. Wel verdwijnt in januari volgend jaar alle reclame op websites en andere online-platforms van de publieke omroep en stopt de reclame rond kinderprogramma's. Minister Slob heeft hierover afspraken gemaakt met de publieke omroep.

Het kabinet wil veel minder reclame op de publieke zenders. Slob stelde in juni 2019 voor om alle reclame vóór 20.00 uur te schrappen en pas vanaf 20.00 uur televisiereclame toe te staan. De publieke omroepen vreesden dat hierdoor een belangrijke inkomstenbron zou opdrogen.

De mediaminister is nu toch bereid om de hele dag reclame toe te staan, want ook de omroepen worden hard getroffen door de coronacrisis. "Ze hebben hun reclameinkomsten hard zien teruglopen, het is heel instabiel", aldus Slob.

Uitvallen

Het kabinet houdt wel vast aan het "reclameluw" maken van de publieke omroep. Vanaf 2022 wordt ieder jaar minder reclame uitgezonden, totdat in 2027 het aantal reclameminuten gehalveerd is.

De minister is tevreden met de aanpassingen. "We praten al jaren over het reclamevrij of -luw maken van de omroep en nu gaan we stappen maken." Hij is vooral blij dat er over een paar maanden al geen online-reclame meer is. "Nu moet je je nog een of twee filmpjes doorworstelen voor je iets kunt terugkijken bijvoorbeeld op NPOStart."

NPO-bestuursvoorzitter Rijxman is ook tevreden. "De nieuwe afspraken betekenen ruimte voor de regio op NPO 2, waardoor NPO 3 de kraamkamer kan blijven voor talent. Bovenal ontstaat er nu meer financiële rust. Hard nodig om een kwalitatief hoogwaardige publieke omroep te kunnen blijven voor alle Nederlanders", zegt ze.