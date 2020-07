Tv-actie voor Suriname: hulp hard nodig ondanks versoepelen lockdown

Om ziekenhuizen in Suriname te helpen in de strijd tegen het coronavirus is er vanavond een benefietuitzending op NPO 1. De tv-actie Nederland voor Suriname is bedoeld om geld in te zamelen voor apparatuur, beschermende materialen en afdelingen om besmette patiënten te kunnen behandelen.

In Suriname is bij meer dan 600 mensen corona vastgesteld en volgens officiële cijfers zijn er vijftien mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Maandag maakte de Surinaamse regering bekend de coronamaatregelen te gaan versoepelen omdat de situatie in het grootste deel van het land onder controle is. Maar dat geldt niet voor het hele land. In het oosten van Suriname zijn de lockdownmaatregelen nog volledig van kracht.

Moeilijk bereikbaar binnenland

Het grootste probleem in Suriname is dat de druk op de zorg heel groot wordt, legde cabaretier en presentator Jörgen Raymann vanochtend uit in het NOS Radio 1 Journaal. "Vooral in het oosten van het land piept en kraakt het nu. Men maakt zich enorm zorgen dat als de uitbraak verder doorzet, dat ze mensen niet meer kunnen helpen."