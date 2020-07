Boeing schikt met merendeel nabestaanden van slachtoffers Lion Air-crash

Boeing heeft negentig procent van de claims van nabestaanden van de slachtoffers van de Lion Air-crash afgehandeld. Dat meldt persbureau Reuters op basis van documenten van de rechtbank in Chicago. Daarin zegt Boeing tot nu toe 171 van de 189 rechtszaken voor een deel of helemaal geschikt te hebben.

De vliegtuigbouwer maakte niet bekend hoeveel geld de nabestaanden hebben gekregen, maar vorig jaar september zeiden advocaten dat Boeing voor ruim 1 miljoen euro per familie schikte. Dat bedrag was hoger als de slachtoffers een partner of kind hadden.

Mechanische problemen

In oktober 2018 stortte een Boeing 737 MAX van Lion Air, op weg van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka, in de Javazee. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden om het leven.

Eind vorig jaar concludeerden Indonesische onderzoekers dat de crash onder meer was veroorzaakt door mechanische problemen en fouten in het ontwerp van het vliegtuig. Dat zeiden ook Ethiopische onderzoekers op basis van hun rapport over de crash met een 737 MAX van Ethiopian Airlines in maart 2018.

Zowel nabestaanden in Ethiopië als in Indonesië spanden rechtszaken aan tegen Boeing. Eerder gaf Boeing al toe dat er fouten zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het toestel. Eind vorige maand deed de vliegtuigbouwer testvluchten om opnieuw gecertificeerd te worden door de Federal Aviation Administration (FAA).

Negatief daglicht

Sinds maart vorig jaar worden de 737 MAX-toestellen aan de grond gehouden. De problemen met het toestel kostten topman Dennis Muilenburg eind vorig jaar de kop.

Eerder dit jaar kwam het bedrijf opnieuw in negatief daglicht te staan. In de brandstoftanks van tientallen 737 MAX-toestellen werd afval gevonden. Boeing noemde dat "absoluut onacceptabel" en beloofde de problemen snel op te lossen.