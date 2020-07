20.000 coronadoden in India, maar 'geen grote uitbraken in sloppenwijken'

Er werd gevreesd voor de verspreiding van het coronavirus in sloppenwijken, waar mensen dicht op elkaar leven en de hygiënische omstandigheden slecht zijn. Maar volgens André is in geen enkele sloppenwijk een echt grote uitbraak geweest. "Juist vanwege de vrees daarvoor worden de wijken heel goed in de gaten gehouden."

De grootste sloppenwijk in Azië, Dharavi in Mumbai, telde in april enkele tientallen gevallenen. De verwachting was dat dit zou leiden tot een grote uitbraak, maar het is bij enkele honderden gevallen gebleven. "En nog geen 10 doden, terwijl daar een miljoen mensen wonen."

Volgens André is de situatie in de sloppenwijken door heel streng optreden tot nu toe onder controle gehouden. "Het leger controleert de ingangen. Met drones werd er gewaarschuwd, er werd op deuren geklopt en gevallen zijn snel geïsoleerd."