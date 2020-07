'Plan voor honderdduizenden extra laadpalen, overheid legt 30 miljoen euro neer'

De rijksoverheid, provincies en gemeenten trekken 30 miljoen euro uit voor de aanleg van honderdduizenden extra laadpalen. De plannen worden later vandaag gepresenteerd, meldt Trouw.

Het kabinet neemt 15 miljoen euro voor zijn rekening. De provincies en gemeenten leggen samen hetzelfde bedrag op tafel.

Als het doel van 1,9 miljoen elektrische auto's in 2030 wordt gehaald, zijn daarvoor naar schatting 1,7 miljoen oplaadpunten nodig. Daarom is het de bedoeling dat volgend jaar elke dag 213 nieuwe laadpalen worden aangelegd. In 2025 moeten dat er dagelijks 550 worden.

Opladen bij supermarkt

De laadpunten komen niet alleen in woonwijken en langs de weg. In het plan worden 'slimme laadpleinen' gepresenteerd, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen bij supermarkten of horeca. "Een laadpaal past niet bij iedereen voor de deur", zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegen Trouw.

De extra oplaadmogelijkheden zijn nodig voor een verdere doorbraak van elektrisch rijden, zegt het ministerie. "De groei van het aantal oplaadlocaties moet gelijke tred houden met de toename van het aantal elektrische voertuigen."

De laadpalen worden niet alleen aangelegd door netbeheerders. Met grootschalige tenders moeten andere bedrijven in een keer de opdracht krijgen voor de installatie van tienduizenden oplaadplekken.