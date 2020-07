Opnieuw boerenprotest en aangifte tegen minister Schouten

Ook op andere plaatsen in Gelderland zijn boeren onderweg. Een groep is op weg naar Arnhem, waar ze op het politiebureau aangifte willen doen tegen minister Schouten van Landbouw. De boeren vinden het dierenmishandeling dat ze de hoeveelheid eiwit in het veevoer moeten verminderen om de stikstofuitstoot te verlagen. Eerder deden boeren in andere plaatsen ook al aangifte tegen Schouten.

Ook bij distributiecentra van Albert Heijn in Raalte en in Geldermalsen is een boerenprotest.

Het is voor de zesde dag op rij dat boeren aandacht vragen voor hun situatie. Ze vinden dat zij onevenredig zwaar opdraaien voor het verminderen van de stikstofuitstoot.

Het protest in Geldermalsen: