Curaçao niet van plan in te stemmen met Nederlandse voorwaarden steunpakket

De regering van Curaçao stemt niet in met de voorwaarden die Nederland stelt aan nieuwe coronaleningen. Vrijdag moeten Curaçao, en ook Aruba en Sint-Maarten, in de Rijksministerraad laten weten of ze instemmen. Premier Rhuggenaath van Curaçao maakte op een persconferentie bekend dat hij dat niet zal doen.

De eilanden zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Het toerisme, de belangrijkste inkomstenbron, ligt volledig op zijn gat. Er is 350 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuw steunpakket en daar kan nog een miljard euro bij komen, zei staatssecretaris Knops vrijdag.

De voorwaarden zijn onredelijk, onacceptabel en druisen in tegen de rechtsstaat die Curaçao is binnen het koninkrijk, zegt Rhuggenaath. Ook vindt hij de tijd die hij krijgt om iets op de rails te krijgen te kort.

Geld verdelen

Een van de voorwaarden die Nederland stelt, is de oprichting van een instituut voor het financiële management van het eiland. "Nederland wil de miljoenen die het heeft beloofd niet overmaken aan de regering van Curaçao, die vertrouwen ze niet", zegt correspondent Dick Drayer in het radioprogramma Nieuws & Co. "Curaçao krijgt niets te zeggen over het instituut. Nederland gaat er dus het geld verdelen."

"De laatste jaren heeft Curaçao volgens Nederland weinig daadkracht getoond", zegt Drayer. Premier Rutte vindt dat hervormingen in het pensioenstelsel en van arbeidsmarktsystemen te lang op zich laten wachten. "Dat is een gruwel in de ogen van Knops en premier Rutte en ze denken dat dat alleen voorkomen kan worden door er zelf in te stappen. Als Curaçao dat niet wil moet Nederland ook bekijken wat het gaat doen."

Verrassende stap

Als Curaçao akkoord gaat met de voorwaarden voor de lening levert het eiland volgens premier Rhuggenaath zijn autonomie in. Een andere optie is een eigen reddingsplan presenteren en zorgen dat iedereen daar zijn schouders onder zet. "Maar concreter dan dat werd het niet", zegt Drayer. "Dat zal hier in de samenleving tot veel kritiek leiden, want ook hier zijn ze er niet van overtuigd dat Curaçao het zelf kan."

Drayer spreekt van een verrassende stap van Rhuggenaath. Hij had verwacht dat die met veel mitsen en maren toch akkoord zou gaan.

De bevolking heeft de steun hard nodig, zegt Drayer. "Er is nu al weinig geld, alleen het bedrijfsleven krijgt steun. Wat er nu binnenkomt uit de vluchten die er inmiddels weer zijn, is niet genoeg om op te kunnen draaien. De kas met dollars en euro's raakt leeg en dan kunnen wij hier niet meer de standaard hanteren die we al jaren hanteren: een zeker welzijn binnen de Cariben."

Wat Aruba en Sint-Maarten zullen doen, is nog niet duidelijk. De regeringen daar zijn ook niet gelukkig met de Nederlandse voorwaarden.