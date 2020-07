Wint het Verenigd Koninkrijk van Nederland in de slag om bedrijven?

Na Unilever, dat vorige maand koos voor Londen als hoofdvestiging, hintte ook Shell afgelopen weekend in het FD op een mogelijke verplaatsing van het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk. Het Engels-Nederlandse softwareconcern RELX maakte die keuze twee jaar geleden al. Voor Shell zou het pijnpunt vooral zijn dat er een streep werd gezet door de afschaffing van de dividendbelasting.

In sommige Britse kranten werd het nieuws over Shell en Unilever gevierd als een overwinning - dankzij of ondanks de brexit - met koppen als Remainers proved wrong in de Express en London can take heart from Unilever's decision in de Financial Times.

Wat zegt dat over het vestigingsklimaat in Nederland?

Met een been in het Verenigd Koninkrijk

Veel, zegt voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW Hans de Boer: "Wij lijken hoofdkantoren de grens over te duwen met vervelende retoriek en fiscale maatregelen die ons op achterstand plaatsen. Andere landen zuigen die bedrijven naar binnen."

Het ministerie van Economische Zaken wil alleen het volgende kwijt: "Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ook voor internationaal opererende bedrijven als Shell, is voor de Nederlandse economie van groot belang. Signalen daarover neemt het kabinet serieus. We spreken hierover ook regelmatig met vele bedrijven."

Maar volgens hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek, zegt dit niet zoveel over het algehele vestigingsklimaat in Nederland. "Unilever en Shell staan allebei al met een been in het Verenigd Koninkrijk. Dan blijf je het probleem hebben welk dna je hebt, Nederlands of Brits. Voor andere bedrijven in Nederland zie ik in ons belastingstelsel geen grote hobbels om hier te blijven."

Ook Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht, ziet dit niet als een voorbode. "Shell is al een Engelse vennootschap, met een hoofdkantoor in Nederland. Bij Unilever lag het anders, die hebben zowel een Britse als een Nederlandse vennootschap. In de kern komt het op hetzelfde neer: ze zijn deels Brits. Dan ligt het voor de hand dat de vraag een keer opkomt voor welk land je definitief kiest."