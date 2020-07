Geen drank of drugs in het spel bij terrasongeluk Gennep

De veroorzaker van het terrasongeluk in Gennep vorige maand had niet gedronken en geen drugs gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Begin juni reden drie jongeren met een auto het terras op van een café. De eigenaresse en vijf bezoekers raakten gewond. Een zware bloembak ving de grootste klap op en voorkwam erger.

De politie hield de 19-jarige bestuurder aan in Cuijk. Hij was doorgereden na het ongeluk. Uit eerder onderzoek bleek dat hij in de uren daarvoor lachgas had gebruikt. Maar de vraag is of dit een rol heeft gespeeld bij het ongeluk. Het gebruik van lachgas is niet aan te tonen met een bloedtest. Daardoor is onduidelijk of de bestuurder nog onder invloed van lachgas was, toen hij op het terras inreed.

Voor de rechter

Volgens zijn advocaat is er sprake van een ongeluk. "De jongen is even de controle over zijn voertuig kwijtgeraakt, van het rempedaal geschoten en tegen de bloembak gereden. En die is vervolgens richting de gasten op het terras geschoven. Hem valt niets te verwijten en van opzet is al helemaal geen sprake", zegt de advocaat tegen 1Limburg.

De bestuurder moet zich later nog wel voor de rechter verantwoorden vanwege roekeloos rijgedrag. Ook is het onderzoek naar de technische staat van zijn auto nog niet afgerond.