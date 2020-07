Vorig jaar recordaantal Japanners met dementie vermist

In Japan zijn vorig jaar meer dan 17.000 dementerenden als vermist opgegeven, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie. Vergeleken met 2012, toen mensen met dementie voor het eerst als aparte groep werden meegeteld in de vermissingsstatistieken, is dat een toename van ruim 80 procent.

Bijna alle dementerenden die vorig jaar als vermist werden opgegeven, waren binnen een week weer terecht. Ruim twee derde van de verdwenen patiënten keerde nog op dezelfde dag terug, meldt de Japanse politie. 245 vermiste dementerenden zijn nog niet teruggevonden.

In Japan wonen relatief veel ouderen: het Aziatische land kampt al jaren met vergrijzing. Bijna een derde van de meer dan 125 miljoen inwoners is ouder dan 65 jaar. In Nederland is dat ongeveer een vijfde. Bovendien worden er in Japan steeds minder kinderen geboren.

"Door de toenemende vergrijzing zijn er ook steeds meer mensen met dementie", zei correspondent Kjeld Duits in het NOS Radio 1 Journaal. "De verwachting is dat over vijf jaar 1 op de 5 ouderen in Japan met de ziekte zal kampen. In totaal gaat het dan om meer dan 7 miljoen patiënten."

Verkeersongelukken

Volgens Duits zijn er vooral in de stad steeds meer ouderen die alleen wonen. "Op het platteland zie je nog veel families met drie generaties onder één kap, maar daar zijn de appartementen in de grote steden veel te klein voor. Dat betekent: als het daar misgaat, gaat het al snel heel erg mis."

Steeds meer ouderen zijn slachtoffer van verkeersongelukken of veroorzaken zelf een ongeluk, zegt Duits. "Van de 460 vermiste mensen met dementie die vorig jaar uiteindelijk dood zijn gevonden, was een flink aantal omgekomen bij een ongeluk. Dat is een hele moeilijke kwestie waar Japan ook steeds meer aandacht aan besteedt."

Softwaregames

Zo zet het land in op onder meer het sneller herkennen van dementie, het ontwikkelen van medicijnen en regelmatige bezoekjes aan alleenstaande ouderen. "Omdat de ontwikkeling van medicijnen langzamer gaat dan voorzien, kijken de Japanners ook naar alternatieven", vertelt Duits. "Er worden bijvoorbeeld steeds meer softwaregames gemaakt voor ouderen, om de cognitieve functies van hun hersenen te trainen."

In de Japanse strategie staat het belang van de mensen met dementie en hun familie voorop, zegt Duits. "De focus ligt op samenleven en op preventie." Zo'n 12 miljoen Japanners hebben inmiddels een cursus gehad om mensen met dementie te herkennen en te helpen.

Nederlandse patiënten

Ook in Nederland neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren toe. Volgens schattingen van de organisatie Alzheimer Europa zal ons land in 2050 meer dan een half miljoen dementerenden tellen, ruim 3 procent van de bevolking. Nu is dat nog zo'n 1,5 procent.

Het is niet bekend hoeveel mensen met dementie er in Nederland als vermist worden opgegeven. Jaarlijks worden ongeveer 40.000 meldingen van vermissing gedaan, maar de politie houdt niet bij in hoeveel gevallen er dementie in het spel is.