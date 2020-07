Thaise minister: apen niet mishandeld bij plukken kokosnoten

De directeur van PETA verwerpt de uitspraken van Laksanawisit. "De Thaise overheid kan de kokosnootindustrie leiden zonder gebruik te maken van dieren. Dat doet de rest van de regio ook al. Of de overheid kan verantwoordelijk zijn voor de ondergang van de industrie, omdat deze feiten nu naar buiten zijn gebracht", is te lezen in een verklaring van de dierenrechtenorganisatie.

Het ministerie heeft woensdag een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de kokosindustrie. Ook worden buitenlandse diplomaten door de minister uitgenodigd om met eigen ogen te zien hoe het plukken van kokosnoten eraan toegaat.

Thailand heeft afgelopen jaar voor 350 miljoen euro aan kokosmelk geëxporteerd, waarvan 63 miljoen euro ging naar de Europese Unie en Groot-Brittannië.