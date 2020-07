Facebook en Twitter geven geen gebruikersdata aan autoriteiten Hongkong

Facebook en Twitter geven geen gebruikersdata meer aan de autoriteiten in Hongkong. Ze stoppen met het verwerken van alle verzoeken. De techbedrijven protesteren hiermee tegen de omstreden veiligheidswet die op aandringen van de Chinese regering in Hongkong is ingevoerd.

De wet moet een einde maken aan de langdurige onrust in Hongkong, maar volgens critici zijn de nieuwe regels alleen bedoeld om tegenstanders van het regime in Peking de mond te snoeren. Gegevens van techbedrijven, die volgens de wet op verzoek moeten worden afgestaan, zouden de autoriteiten kunnen helpen bij het opsporen en aanpakken van demonstranten.

De Amerikaanse techbedrijven zeggen dat ze daaraan niet willen meewerken, omdat ze de vrijheid van meningsuiting erg belangrijk vinden.

Volgens de twee bedrijven gaat het om een "pauze". Ze willen de garantie dat hun informatie niet tegen demonstranten wordt gebruikt. Daarna willen ze de gebruikersinformatie mogelijk wel weer delen. Het is niet duidelijk welke juridische consequenties de weigering van Facebook en Twitter heeft.

Ook TikTok protesteert

Een ander techbedrijf, het Chinese TikTok, stopt uit protest tegen de invoering van de veiligheidswet met het verkopen van zijn app in Hongkong. Een woordvoerder zegt tegen persbureau Reuters dat de app binnen enkele dagen niet meer beschikbaar is in de stadsstaat.

TikTok zei eerder al dat het sowieso geen informatie deelt met de Chinese autoriteiten.

De afgelopen maanden is in Hongkong massaal gedemonstreerd tegen invoering van de nieuwe veiligheidswet. Tienduizenden demonstranten gingen elke dag de straat op, maar dat hield invoering niet tegen.

Volgens de bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, brengt de wet de rust terug en wordt Hongkong nu weer een van de veiligste steden in de wereld.

VS wil af van Chinese apps

De Verenigde Staten bekijken of het mogelijk is om apps van Chinese sociale media in het land te weren. Onder meer TikTok zou dan niet meer door gebruikers in de VS geïnstalleerd kunnen worden.

"We zijn er zeker naar aan het kijken, maar ik wil niet vooruitlopen op wat de president beslist", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo tegen tv-zender Fox News.