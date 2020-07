Steeds meer schadeclaims door storm en zware buien

Verzekeraars krijgen steeds meer meldingen binnen van schade die is veroorzaakt door storm of zware regenval. In drie jaar tijd is het aantal meldingen over stormschade meer dan verdubbeld. Het aantal meldingen over neerslagoverlast is in die periode met ruim driekwart toegenomen.

De grootste particuliere schadeverzekeraar van Nederland, Interpolis, zegt dat het om vele duizenden claims per jaar gaat. Volgens een woordvoerder worden mensen vaker verrast door slecht weer waardoor ze geen voorzorgsmaatregelen hebben genomen.

Het gemiddelde schadebedrag bij extreme neerslag is ongeveer 2000 euro. Huiseigenaren claimen dat via de opstal- en inboedelverzekering.

Groene daken kunnen helpen

Verwacht wordt dat het aantal schademeldingen de komende jaren verder toeneemt, omdat Nederland volgens meteorologen vaker met zware regenval te maken krijgt.

Verzekeraars stimuleren de aanleg van groene daken. De begroeiing op die daken neemt een deel van het water op en kan schade aan huizen voorkomen.

Als het aantal schademeldingen inderdaad blijft toenemen, gaan de premies waarschijnlijk omhoog.