Braziliaanse president Bolsonaro ondergaat opnieuw coronatest

President Bolsonaro van Brazilië heeft in een ziekenhuis een coronatest ondergaan. De uitslag is nog niet bekend, maar op een longfoto is te zien dat zijn longen "schoon" zijn, zei hij tegen aanhangers bij zijn paleis.

Braziliaanse media hadden gemeld dat Bolsonaro coronaverschijnselen heeft. Volgens de krant O Globo gaf hij toe dat hij 38 graden koorts had. Hij vroeg zijn aanhangers niet te dichtbij te komen. Al zijn afspraken voor deze week zijn afgezegd.

De Braziliaanse president is fel tegen harde coronamaatregelen vanwege de economische schade die dat zou opleveren. Hij begeeft zich geregeld zonder mondkapje tussen de mensen, bijvoorbeeld om aanhangers te begroeten en met baby's te poseren.

Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Zeker 1,6 miljoen Brazilianen zijn besmet geraakt. Volgens de officiële cijfers zijn 65.000 mensen aan de gevolgen overleden. Bij Bolsonaro is drie keer eerder een coronatest afgenomen. Drie keer was de uitkomst negatief.

