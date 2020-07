Onderzoekers: ruim 40 procent beroepsbevolking over 30 jaar migrant

De Nederlandse bevolking ziet er halverwege deze eeuw heel anders uit. De grootste verandering is te zien bij de beroepsbevolking. Het demografisch instituut NIDI voorspelt dat in 2050 42 procent van de mensen tussen de 20 en 65 geen Nederlandse achtergrond heeft. Dat blijkt uit een bevolkingsprognose die het NIDI vandaag publiceert.

Met een aantal slagen om de arm worden verschillende scenario's uitgewerkt. Dat gebeurt op basis van de nu nog ongewisse ontwikkeling van de leeftijdsverwachting van mensen, migratie en geboortes.

Op dit moment heeft 26 procent van de beroepsbevolking een niet-Nederlandse achtergrond. Het gaat om migranten van de eerste generatie (in het buitenland geboren) en de tweede generatie. Bij die tweede generatie is in ieder geval één ouder in het buitenland geboren.

Maatschappelijke gevolgen

Op verzoek van de Tweede Kamer zette het NIDI op een rij hoe de Nederlandse samenleving er in 2050 uitziet. De Kamer wil een beeld hebben van de maatschappelijke gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw.

Aanleiding waren recente prognoses die aangaven dat de bevolking tot die tijd sterk zou groeien. Dit rapport gaat over de veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar leeftijd (vergrijzing) en naar migratieachtergrond.

20 miljoen mensen

Volgens de meest recente CBS-bevolkingsprognose, van eind 2019, groeit de bevolking van 17,4 miljoen (2020) naar 19,3 miljoen (2050). Maar volgens het NIDI kan dat net zo goed 20 miljoen worden als migratie, kindertal en levensverwachting alle drie hoger uitvallen dan het CBS nu verwacht. Als dat allemaal juist minder wordt, dan zal de bevolking zelfs krimpen, zegt het NIDI.

Hoe Nederland er over 30 jaar uit gaat zien, is dus niet met zekerheid te zeggen. Zo weet niemand hoeveel migranten naar Nederland komen en hier ook blijven. Bovendien blijk uit het verleden dat 80 procent van de migranten na een aantal jaren weer vertrekt, zegt het NIDI. Ook is niet te voorspellen hoeveel kinderen er worden geboren en of de levensverwachting verder stijgt.