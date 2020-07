Omstreden Amerikaanse pijpleiding 'zwarte slang' voorlopig dicht

De omstreden Dakota Access Pipeline, die begint in de Amerikaanse staat North Dakota mag voorlopig niet meer worden gebruikt. Een federale rechter zegt dat de oliepijpleiding binnen dertig dagen moet worden gesloten omdat er meer onderzoek nodig is naar de gevolgen voor het milieu.

De rechtszaak over de bijna 1900 kilometer lange pijpleiding was aangespannen door de Sioux-stam van Standing Rock. De leiding gaat door het leefgebied van deze oorspronkelijke bewoners van de VS, die al jaren strijden tegen wat zij 'de zwarte slang' noemen. De Sioux zijn bang dat lekkages aan de leiding hun leefgebied vergiftigen, zoals de rivier de Missouri waaruit ze hun drinkwater halen.

Nadat de Dakota Access Pipeline in 2016 geen vergunning had gekregen van de Amerikaanse overheid, blies president Trump het project een jaar later nieuw leven in en werd de leiding alsnog aangelegd. Maar hij bleef omstreden: in 2017 trok de Nederlandse bank ING zich alsnog terug uit het project.

'Ernstige tekortkomingen'

Het geniekorps van het Amerikaanse leger, dat over de aanleg van de pijpleiding gaat, waarschuwde de rechter dat de leiding door een extra milieu-onderzoek zeker ruim een jaar gesloten moet blijven, maar volgens de rechter weegt dat minder zwaar dan de "ernstige tekortkomingen" van eerder onderzoek. In dat onderzoek van het leger, in 2018, werd geconcludeerd dat er geen noemenswaardige schadelijke gevolgen voor het milieu zijn.