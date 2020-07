Podcast De Dag: Omtzigt van denker op achtergrond naar doorbijter op voorgrond

Volkomen onverwacht stelde de Twentse dossiervreter Pieter Omtzigt zich kandidaat om lijsttrekker voor het CDA te worden. Volgens een flitspeiling onder 500 CDA-leden ligt hij nu met 51 procent zelfs iets voor op de man die het zeker leek te worden: Hugo de Jonge. Vanavond is het eerste lijsttrekkersdebat met Omtzigt, De Jonge en Mona Keijzer; CDA-leden kunnen tot donderdag hun stem uitbrengen.

In podcast De Dag schetst politiek verslaggever Marleen de Rooy een profiel van Pieter Omtzigt. Hoe heeft iemand die omschreven wordt als solistisch, rechtlijnig en moeilijk in de omgang zich zo geliefd gemaakt? En hoeveel kans maakt hij in een partij die al eens van hem af probeerde te komen en zijn bloed zo af en toe kan drinken?