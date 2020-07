Tientallen extra doden door noodweer in Japan

Onder de doden zijn ook veertien bewoners van een verpleeghuis in Kuma dat naast een van de overgelopen rivieren lag. Het verpleeghuis, dat in totaal ruim 60 bewoners heeft die bijna allemaal bedlegerig zijn of een rolstoel nodig hebben, stroomde vol water.

Een verpleegkundige vertelt in de lokale krant Asahi hoe hij tijdens zijn nachtdienst zag hoe de regen steeds heftiger werd. Toen hij en een collega bewoners wakker maakten voor een evacuatie, hoorde hij een raam breken. Het water kwam al snel tot hun knieën. De verzorger hoorde roepen om hulp. Hij pakte twee bewoners en hield ze boven water tot hij niet meer kon. "Het spijt me zo. Ik wilde ze echt helpen, maar ik kon het niet. Ik had geen kracht meer."

Meerdere ouderen moesten worden gered: