Na succes met westerns kleurden Morricones composities honderden andere films

De componist schreef ook popnummers voor artiesten, die met name in Italië in de hitlijsten scoorden. Zijn werk werd uitgevoerd door zeer uiteenlopende artiesten: Paul Anka, Mireille Matthieu, Pet Shop Boys, Zucchero, maar ook k.d. lang en Sting.

Morricone werd zes keer genomineerd voor een Oscar maar verzilverde zijn eerste Oscar pas in 2016 voor de soundtrack van The Hateful Eight van Quentin Tarantino. Wel had hij in 2007 een ere-Oscar gekregen voor zijn complete oeuvre.

Hij droeg beide prijzen op aan zijn vrouw Maria Travia, met wie hij sinds 1956 getrouwd was. Terwijl ik aan het componeren was, offerde zij zich op voor de kinderen, legde hij uit. "50 jaar lang zagen we elkaar heel weinig. Of ik was bij mijn orkest of ik zat in mijn studio om te componeren." Verder won hij verschillende andere prijzen als Grammy's, Golden Globes en Bafta's.

Morricone wordt in besloten kring begraven.