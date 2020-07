'Uber neemt maaltijdbezorger Postmates over'

Taxibesteldienst Uber neemt de Amerikaanse maaltijdbezorger Postmates over, melden Amerikaanse media. De wordt later deze week officieel aangekondigd, is de verwachting. Uber, dat met Uber Eats ook actief is als maaltijdbezorger, betaalt naar verluidt ruim 2,3 miljard euro voor het bedrijf.

Wereldwijd is er een overnamestrijd aan de gang in de maaltijdbezorging. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway van de Nederlandse topman Jitse Groen, is daarbij een van de hoofdrolspelers. Na eerdere overnames in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nam Just Eat Takeaway onlangs een Amerikaanse bezorgdienst over. Voor Grubhub werd 6,5 miljard euro betaald.

'Winner takes most'

Volgens Jitse Groen is de bezorgmarkt een 'winner takes most'-markt, waarbij het maar moeilijk is om winst te maken als je niet de grootste bent in een regio of land. Wat dat betreft heeft Just Eat Takeaway nog een lange weg te gaan in de VS. De grootste bezorger daar is Doordash met zo'n 45 procent marktaandeel, volgens dataverzamelaar Second Measure. Uber Eats en Postmates samen komen op nummer twee met zo'n 30 procent marktaandeel en Grubhub is derde met 23 procent.

Ook Uber zou Grubhub volgens diverse bronnen hebben willen overnemen. De bezorgmarkt is in de VS en andere landen hard aan het groeien door de coronacrisis. Tegelijkertijd is er veel minder vraag naar taxiritjes, de kernactiviteit van Uber.