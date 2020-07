Coronamaatregelen Suriname versoepeld, behalve in het oosten

Suriname gaat de coronamaatregelen verder versoepelen, heeft vicepresident Ashwin Adhin in een televisietoespraak bekendgemaakt. Zo wordt het uitgaansverbod met twee uur ingekort en mogen sommige bedrijven hun deuren weer openen.

Het gaat dan om religieuze groeperingen, de horecasector, sportscholen en casino's die in overleg met het Nationaal Covid-19 Management Team voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. De versoepelingen gaan in de Surinaamse ochtend in, om 10.00 uur Nederlandse tijd.

Ook mogen mensen die contactberoepen uitoefenen, zoals kappers en fysiotherapeuten, weer aan de slag. Voor iedereen geldt nog steeds dat de anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes verplicht is.

Examenklassen weer naar school

Verder komt het onderwijs op gang. De examenklassen mogen als eerste terug naar school. Adhin zegt dat hij veel signalen heeft gekregen van ongeruste ouders, maar volgens de vicepresident heeft het kabinet de verantwoordelijkheid om "onze leerlingen te garanderen van onderwijs, en in dit geval van een diploma."

Ten slotte gaat het openbaar vervoer ook weer rijden in Suriname. Nog steeds mogen maar maximaal vijf personen bij elkaar komen. In grote ruimtes, waar voldoende afstand mogelijk is en geventileerd kan worden, mogen meer mensen zijn. Contactsporten blijven verboden en discotheken en nachtclubs mogen voorlopig niet open.

De Surinaamse autoriteiten zeggen dat ze de situatie in het grootste deel van het land onder controle hebben. Alleen in het oosten is de situatie minder goed beheersbaar. Daarom blijven daar alle regels nog gelden.

In Suriname zijn in totaal bijna 500 mensen positief getest op het coronavirus. Onder hen zijn ook de nieuwe parlementsvoorzitter, Ronnie Brunswijk, en andere coalitieleiders.